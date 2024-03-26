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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Mart 2024 18:07
Merkezi atama sonrası sıralamam değişmedi
sizin değişti mi?

Mehmet-şeker
Genel Müdür
26 Mart 2024 18:13

Bu son merkezi atamayı diyorsan normal. Temmuzdaki atamadan sonra güncellenecek senede 2 kere güncelleniyor diyorlardı bir ara


furkan yedek
Şef
26 Mart 2024 18:28
o zaman biraz düşmüştür diye düşünüyorum. bir de sözleşmeliler aradan çıkmıyormuş ÖSYM branş sıralamasında
Mehmet-şeker, 2 saat önce

Bu son merkezi atamayı diyorsan normal. Temmuzdaki atamadan sonra güncellenecek senede 2 kere güncelleniyor diyorlardı bir ara


Mehmet-şeker
Genel Müdür
26 Mart 2024 18:50

Bi diyen de sadece merkezi atamalar düşüyor görünüyor rakamsal olarak ama sözleşmeliler de teoride görünmese de pratikte düşüyordur mutlaka elbet bi ilerleme vardır zannetmiyorum çeko dan hala önümde 461 kişi kaldığını

furkan yedek, 2 saat önce
o zaman biraz düşmüştür diye düşünüyorum. bir de sözleşmeliler aradan çıkmıyormuş ÖSYM branş sıralamasında
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