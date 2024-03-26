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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Mart 2024 18:10
aile bakanlığı
20 gün önce aile bakanlığı personel alımı için başvuru yaptık. hala onaylanmadı başvurum. acaba neyi bekliyorlar

Benceste
Aday Memur
26 Mart 2024 18:23

Nisan ayı içersisinde veya mayıs ayının başlarında açıklanır.

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