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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mart 2024 18:54
Yeniden atama norm eklenmesi

Bilindiği gibi yeniden yönetici atama nomları 29 martta girilecek. 1-3 Nisan arası tercihler alınacak.

İllerin açıkladığı mühhal listelerden sonra boşalan bir müdür yardımcılığı kadrosu bu listeye eklenebilir mi. Örneğin 25 Mart'ta boşalırsa, Ya da 29 mart'ta mebbise boş normlar girikdikten sonra boşalırsa yeniden atama için açık gösterilebilir mi. Yoksa ilk atamaya mı kalır.

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