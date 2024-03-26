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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mart 2024 19:05
Sabahcı öglenci okullarda süt izni

10 aylik bebegim var.İzin sonrası dönüs yapacagim okula.Okulumuz sabahci öglenci ara dönemde baslayacagim icin ücretli ögretmenin ders programi verildi.Üstune nöbet vermek istedi idare.Nöbet tutmama hakkim olmasına ragmen.Yarim gün okullarda süt izni nasil kullanilir ? Nöbet tutmama ortaokullarda da gecerli degil mi 2 yasina kadar ?


bahçesaray
Memur
26 Mart 2024 19:40
siz doğum sonrasında ki ilk 2 yılda istemedikten sonra kat nöbeti tutamazsınız, süt izninde de sizin belirlediğiniz saatler önemli. idare yanlış yapıyor
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