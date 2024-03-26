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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mart 2024 20:58
Öğretmen Ataması
Merhaba arkadaşlar bu sene öğretmen alımı olur mu? Atama olursa sayı ne kadar olur acaba?

arbeiter
Aday Memur
26 Mart 2024 22:13

Mehmet Şimşek bakan olduğu sürece atama falan hayal

Toplam 1 mesaj

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