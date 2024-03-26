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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 21:09
Atama dilekçesi kaç günde sisteme düşer

Selamün Aleyküm İl dışı tayin dilekçesi vermiştim 14 Mart'ta, pbsde daha görünmüyor kaç günde sisteme düşüyor acaba bir süresi varmi bunun.


Turk Kahvesi
Aday Memur
26 Mart 2024 21:20

Şimdiye kadar düşmesi gerekirdi


xLmx
Şef
26 Mart 2024 21:25
İdari büro gönderdik diyor öğrenebileceğim biyer varmı acaba
Turk Kahvesi, 1 saat önce

Şimdiye kadar düşmesi gerekirdi

Toplam 2 mesaj

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