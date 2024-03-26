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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 22:02
Aday mıyız Asil mi

Arkadaşlar geçen yıl nisan ayında 1.5 yıllık katipken (şuan 2.5 yıllık) kadro uygulamasıyla kadroya geçen katip şu anda asil memur mudur yoksa adaylığı devam etmektemidir veya asaletini alması için beklemesi gereken bir süre vs varmıdır. İstifa ederse kadrolu olarak mı istifa etmiş sayılır. Bilenler yardımcı olursa sevinirim

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