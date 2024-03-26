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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Mart 2024 22:13
Üniversite hastanesi hizmet birleştirme

Merhaba arkadaşlar ben daha önce bir üni hastanesinde hemşire olarak çalışıyordum ama istifa ettim smdi başka bir üni hastanesine girdim. Bana daha önce ünide çalıştığım için ilk sene hizmet birleştirip yıllık izin hakkı vs kullanabılecegımı soyledıler bunu yapan var mı nasıl bir yol izlemeliyim?

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