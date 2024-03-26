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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 22:33
yürütme durdurma ve yolluk konusu
istanbula tayin edildik yolluk alıp gidecez mahkeme sürecimiz devam ediyor 1) yürütme durdurma olumlu sonuçlandığında tekrar geri dönerken de mi yolluk alınacak 2) rapor aldıp hiç istanbula başlama yapmadan burda kaldığımızda yolluk durumu nasıl oluyor BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR BİLGİLENDİREBİLİR Mİ

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