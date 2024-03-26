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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 22:42
Muğla hakkında bilgi

abiler, kardeşler muğla hakkında çok pahalı çok yoğun gibi söylemler dışında samimi ve içten söyleyecek bir kaç sözü olan var mı?


Oznendr
26 Mart 2024 23:19

Devrem bir polis memuri için bu iki sebep harici ne tür bir bilgi istiyorsun,gezmek için güzel şehirdir yoğun denilmiş yani gezmeue vaktin olmaz manasında,gezmek için para lazım pahalı bir şehir denilmiş, bu iki sebep haric ne gibi bir açıklama bekliyorsun ki


LİONKİNGHERE
Aday Memur
26 Mart 2024 23:31
çok haklısınız soruyu yanlışta sormuş olabilirim, özetle şunu demeye çalıştım burada her kesimden insan yaşıyor meslek grubu belirtmek istemem ama bugün bir polis memuru herhalde o şehirde yaşayan insanların en az kazananı değildir. Yani şunu diyende mi yok ya evet pahalı kısmen bazı zamanlar yoğun ama işte sosyal aktivite alternatifleri bunların önüne geçiyor. Burada yaşamak bir kaç olumsuzluk dışında güzel vs vs. Sonuç olarak istanbulda ve ankarada hem yoğun çalışıyoruz hem pahalı yaşıyoruz hemde bomboş bir hayat sürüyoruz.
Oznendr, 1 saat önce

Devrem bir polis memuri için bu iki sebep harici ne tür bir bilgi istiyorsun,gezmek için güzel şehirdir yoğun denilmiş yani gezmeue vaktin olmaz manasında,gezmek için para lazım pahalı bir şehir denilmiş, bu iki sebep haric ne gibi bir açıklama bekliyorsun ki


Oznendr
26 Mart 2024 23:42

Tatil amaçlı birkaç kez ilçelerine gittim,aklıma gelen bir soru bunca memur nasıl evlerde oturuyor,çünkü böyle Orta Anadolu sehirleri gibi apartman yapısı çok az ve iyi olanlarda çok pahalı,pazarı felan pahalı,Milas bir nebze şehirleşme bakimindan memura hitap ediyor gibime geldi,genelde çift maaşlı biraz birikim yapmış arkadaşların tercih ettiği yer gibi geldi ,Bodrum'a polislere şahit olmustim sivil hayattaki araclari hep lüks araçlardi,izin konusunda kulaktan duyma haberi yazın izin konusu sikintiymis yoğunluktan dolayı,cocuk varasa okul zamanı izinde sikinti olur,yani özetle birikimi olan çift maaşlı polise iyi,tek maaşlı çocuklu polise zulüm gibi gelir gibime geliyor

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