Muğla hakkında bilgi

çok haklısınız soruyu yanlışta sormuş olabilirim, özetle şunu demeye çalıştım burada her kesimden insan yaşıyor meslek grubu belirtmek istemem ama bugün bir polis memuru herhalde o şehirde yaşayan insanların en az kazananı değildir. Yani şunu diyende mi yok ya evet pahalı kısmen bazı zamanlar yoğun ama işte sosyal aktivite alternatifleri bunların önüne geçiyor. Burada yaşamak bir kaç olumsuzluk dışında güzel vs vs. Sonuç olarak istanbulda ve ankarada hem yoğun çalışıyoruz hem pahalı yaşıyoruz hemde bomboş bir hayat sürüyoruz.

çok haklısınız soruyu yanlışta sormuş olabilirim, özetle şunu demeye çalıştım burada her kesimden insan yaşıyor meslek grubu belirtmek istemem ama bugün bir polis memuru herhalde o şehirde yaşayan insanların en az kazananı değildir. Yani şunu diyende mi yok ya evet pahalı kısmen bazı zamanlar yoğun ama işte sosyal aktivite alternatifleri bunların önüne geçiyor. Burada yaşamak bir kaç olumsuzluk dışında güzel vs vs. Sonuç olarak istanbulda ve ankarada hem yoğun çalışıyoruz hem pahalı yaşıyoruz hemde bomboş bir hayat sürüyoruz.