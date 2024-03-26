İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 22:50
Psikiyatriden ilaç yazdırma

Arkadaşlar selamünaleyküm kendim boşanma aşamasındayım psikiyatri ye gidip antidepresan ilaç yazdırsam mesleki açıdan sıkıntı olur mu? emniyet sgknın sisteminden görebilir mi?


26342
Aday Memur
26 Mart 2024 23:03
gardaşım geçmiş olsun ilaç yazdırman sıkıntı değil senin sağlığın önemli ve bu konu çok önemli bildiğim kadarıyla doğrudan psikiyatriye gidip ilaç yazdırabilirsin sonuçta o emniyete bildirilmiyor ama psikiyatriden bir gün bile rapor verirse bundan kurumun bilgisi oluyor ve hemen tedbirleri uygulamaya başlıyorlar silahını verirsin ilk önce sonra kurum heyete sevk eder bilmem yardımcı olabildim mi

Agency
Memur
26 Mart 2024 23:32
piyasada bilindik bir kaç antidepresan var reçetesiz veriyorlar onlardan kullanabilirsiniz ama bu bir çözüm değil. psikolojik destek almanızda fayda var.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıİhraç olma durumunda ne iş yapabiliriz27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaGörevi kötüye kullanma suçu ve disiplin soruşturmasıKonut kredisi faiz oranlarıDarp olayından dolayı ihraç olur muyum?Promosyon güncellenmeyecek mi?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMaaşsız emeklilik detayları nedir

Sözlük

copilot 3 yalan söylemek 1 Ne oldum dememeli,ne olacağım demeli 1 kıskıvrak 1 pelin dilara çolak 1 Saygısızlığı kaldıramamak 1 pulanski 2 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 1 gram altın 1 ejder meyvesi 1

Son Haberler

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda DeğişiklikMemurların kaç farklı derece sistemi vardır?27 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıRamazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri