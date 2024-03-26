Psikiyatriden ilaç yazdırma

gardaşım geçmiş olsun ilaç yazdırman sıkıntı değil senin sağlığın önemli ve bu konu çok önemli bildiğim kadarıyla doğrudan psikiyatriye gidip ilaç yazdırabilirsin sonuçta o emniyete bildirilmiyor ama psikiyatriden bir gün bile rapor verirse bundan kurumun bilgisi oluyor ve hemen tedbirleri uygulamaya başlıyorlar silahını verirsin ilk önce sonra kurum heyete sevk eder bilmem yardımcı olabildim mi

gardaşım geçmiş olsun ilaç yazdırman sıkıntı değil senin sağlığın önemli ve bu konu çok önemli bildiğim kadarıyla doğrudan psikiyatriye gidip ilaç yazdırabilirsin sonuçta o emniyete bildirilmiyor ama psikiyatriden bir gün bile rapor verirse bundan kurumun bilgisi oluyor ve hemen tedbirleri uygulamaya başlıyorlar silahını verirsin ilk önce sonra kurum heyete sevk eder bilmem yardımcı olabildim mi