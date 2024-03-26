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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mart 2024 23:14
ünvan değişikliği hakkında
adalet bakanlığında 4 aylık sözleşmeli personelim sağlık bakanlığına atandım ünvan değişikliği belgelerimi gönderdim çkysye düşmeden istifa etsem sorun yaşar mıyım

ebubekirasb
Aday Memur
26 Mart 2024 23:42
herhangi bir olumsuzluktan dolayı zimmete düşmeme durumunda (geç düşme de dahil) sıkıntı yaşayabilirsiniz. garanti olarak en iyisi beklemeniz. siz nasıl uygun görürseniz.
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