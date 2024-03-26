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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 23:27
Bilgisi olan var mı ? İhraç
selamlar hayırlı ramazanlar öncelikle daha önce konu açtım ama güncellemem gerekti asalet tasdik değilken görev istirhatli günde taksirli yaralama suçu işledim beylik silahımla görüntüler va var temiz yani taksir adli olarak şahısla uzlaştık idari olarakta 10 aylık kısa süreli kıdem durdurma kararı verildi sizce geri dönebilir miyim mesleğe süreç ne kadar sürer itiraz süreci mahkeme süreci dava açmalımıyım dönebilir miyim sizce süreç hakkında bilgisi olan özeldende yazabilir lütfen yardıma ihtiyacım var yol gösterirseniz seviirim iyi akşamlar

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