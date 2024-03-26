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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 23:27
Deprem mazereti nedeniyle şarktan şarka atama talebi

Depremi yaşadığım yerde 2. şarka kaldım. Bir başka şark iline gitmek istiyorum. Depremzede personele depremden dolayı mazeret ataması devam ediyor mu? Dilekçe versem başka ile atamam yapılır mı acaba? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen.


Birsüveyda
Memur
27 Mart 2024 00:18

O geçti artık olmuyor. Geçerli mazeret olarak bile saymıyorlar artık. Deprem zamanı dilekçe verenlerin kabul olmuştu. Ben hem depremzede hem kanser hastasıyım kabul olmadı mazeretim. Ama dene yine hasbel kader olur mu olur.

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