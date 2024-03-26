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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 23:48
İlçeye atama nedeniyle harcırah hesaplaması değişir mi?

Merhaba arkadaşlar İzmir'e tayinim çıktı İzmir merkeze göre harcırah aldım ama ilçeye vermişler tekrardan merkezden ilçeye harcırah alabiliyormuyuz bu arada merkezde hiç baslamA yapmadim


Fb190735
Aday Memur
26 Mart 2024 23:56

Bilgi sahibi olan kimse yokmu


ColmanınBandanası
Aday Memur
27 Mart 2024 00:13
evet merkez ve ilçe arasınıda alırsın

Fb190735
Aday Memur
27 Mart 2024 00:18

Teşekkür ederim

Toplam 3 mesaj

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