İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mart 2024 23:52
Arazi Tazminatı
2024 Arazi tazminatı ne kadar oldu?

Çok Yazılan Konular

SGK Promosyon Güncellemesi(2024)Başöğretmenlik süresi kısalmalıMart Ayı enflasyon Tahmini5510 sayılı kanun ile memurun hayatı karardı.Seçim İzniKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesikurban bayrami tatili de 9 gün olur mu?Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıNisan ayı maaşıAyın 15 inde maaşım hesabıma yatar yatmaz iddaa oynuyorum. Nasıl kurtulacağım?

Sözlük

lampada 1 fildişi kule 3 Diş fırçalamak orucu bozar mı? 1 tercihlerle sınanmak 1 Saygısızlığı kaldıramamak 1 Bugün olanlar 1 ejder meyvesi 1 şu anda dinlenen şarkı 1 gram altın 1 şaka mı? 5

Son Haberler

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda DeğişiklikMemurların kaç farklı derece sistemi vardır?27 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıRamazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri