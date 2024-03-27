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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


27 Mart 2024 03:09
tayin nakil anlatacak biri var mı?
merhabalar süreci en baştan anlatabilecek varmı? üniversitede çalışıyorum x üniden y üniye geçmek için nasıl yol izleniyor? kendi kurumum izin verdi mesela gideceğim kurumda almayı kabul etti süreç nasıl olacak en baştan anlatabilecek varmı?

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