tayin nakil anlatacak biri var mı?

merhabalar süreci en baştan anlatabilecek varmı? üniversitede çalışıyorum x üniden y üniye geçmek için nasıl yol izleniyor? kendi kurumum izin verdi mesela gideceğim kurumda almayı kabul etti süreç nasıl olacak en baştan anlatabilecek varmı?

merhabalar süreci en baştan anlatabilecek varmı? üniversitede çalışıyorum x üniden y üniye geçmek için nasıl yol izleniyor? kendi kurumum izin verdi mesela gideceğim kurumda almayı kabul etti süreç nasıl olacak en baştan anlatabilecek varmı?