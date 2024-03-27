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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2024 06:13
Çözger raporu ile atanma

Arkadaşlar çocuğumun cozger raporu verildi ( okgv) biz bu raporla memlekete mazeret ataması ile geldik çocuğum 3 yaşında memlekete geleli daha 1 yıl oldu. Sorum şu. şimdi raporun yenilenmeme durumu var eğer rapor yenilenmezse bizi buradan gönderirler mi yoksa en az ilin süresi kadar tutarlar mı. Bilen biri cevaplarsa çok teşekkür ederim


Kadir-29
Şef
27 Mart 2024 09:02
başından geçen tecrübeli kimse yok mu

knn
Aday Memur
27 Mart 2024 09:27

Geçici görevle gitmediysen süren dolmadan veya şark sıran gelmeden kimse arayıp sormaz . Geçmiş olsun


Kadir-29
Şef
27 Mart 2024 09:34
bilgi için teşekkür ederim. ben 2 sark görevini de tamamladım. gittiğim ilde şark bölgesi 5 yıl süresi var şimdi 5 yıl kimse aramaz sormaz diyorsun değil mi
knn, 4 saat önce

Geçici görevle gitmediysen süren dolmadan veya şark sıran gelmeden kimse arayıp sormaz . Geçmiş olsun


wederson81
Aday Memur
27 Mart 2024 09:34
Cözger raporları 2024 6. aya kadar otomatik uzatildi

knn
Aday Memur
27 Mart 2024 09:43

Özellikle şark illerine herhangi bir mazeretten dolayı gidildiğinde süresi dolana kadar çalışılır diye okumuştum atama yönetmeliğinde.

Kadir-29, 4 saat önce
bilgi için teşekkür ederim. ben 2 sark görevini de tamamladım. gittiğim ilde şark bölgesi 5 yıl süresi var şimdi 5 yıl kimse aramaz sormaz diyorsun değil mi

Kadir-29
Şef
27 Mart 2024 10:27
benim rapor da hemen hemen o tarihte dolacak
wederson81, 4 saat önce
Cözger raporları 2024 6. aya kadar otomatik uzatildi

Birsüveyda
Memur
27 Mart 2024 11:25

Orada süren dolup tekrar tayin hakkın gelmeden gönderemezler ama süren dolduğunda veya başka bir ile gitmek istediğinde raporu gerekçe gösterebilmek için raporu yenilemen gerekiyor. Zaten yönetmelikte var mazeret veya genel atamada raporun geçerli olabilmesi için raporun son 6 ay içinde tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olmasını istiyorlar. Tabi bunlar olağanüstü durumlar haricinde geçerli . Deprem vs gibi durumlarda geçici görev falan gönderebiliyorlar .

Kadir-29, 4 saat önce
başından geçen tecrübeli kimse yok mu

Kadir-29
Şef
27 Mart 2024 11:37
kesin bilgi mi çünkü dün biri rapor kalkarsa sizi hemen gönderirler dedi. biraz moralim bozuldu.
Birsüveyda, 2 saat önce

Orada süren dolup tekrar tayin hakkın gelmeden gönderemezler ama süren dolduğunda veya başka bir ile gitmek istediğinde raporu gerekçe gösterebilmek için raporu yenilemen gerekiyor. Zaten yönetmelikte var mazeret veya genel atamada raporun geçerli olabilmesi için raporun son 6 ay içinde tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olmasını istiyorlar. Tabi bunlar olağanüstü durumlar haricinde geçerli . Deprem vs gibi durumlarda geçici görev falan gönderebiliyorlar .


Dilan50
Memur
27 Mart 2024 12:19
Kadir bey bizde dün çözgere basvuru yaptık heyet muayeneye de doktorumuz ökgv yazdı ama sonuc sizce yine kuruldan ökgv mi çıkar
Kadir-29, 2 saat önce
kesin bilgi mi çünkü dün biri rapor kalkarsa sizi hemen gönderirler dedi. biraz moralim bozuldu.

Kadir-29
Şef
27 Mart 2024 12:28
size özelden yazdım ama kapalıydı mesaj kısmınız. kesin okgv çıkar daireye dilekçe yazın memleketiniz de dahil istediğiniz şehre gidersiniz araç alabilirsiniz turktelekom dan yüzde 25 indirim hakkınız olur 8-5 mesai saatleri içinde çalışırsınız haftasonu resmi tatiller izinli olursunuz vs vs
Dilan50, 54 dk. önce
Kadir bey bizde dün çözgere basvuru yaptık heyet muayeneye de doktorumuz ökgv yazdı ama sonuc sizce yine kuruldan ökgv mi çıkar
Toplam 10 mesaj

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