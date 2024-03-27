Çözger raporu ile atanma

bilgi için teşekkür ederim. ben 2 sark görevini de tamamladım. gittiğim ilde şark bölgesi 5 yıl süresi var şimdi 5 yıl kimse aramaz sormaz diyorsun değil mi

bilgi için teşekkür ederim. ben 2 sark görevini de tamamladım. gittiğim ilde şark bölgesi 5 yıl süresi var şimdi 5 yıl kimse aramaz sormaz diyorsun değil mi