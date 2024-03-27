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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2024 06:13
ÖKGV ( cozger rapor )
Arkadaşlar çocuğumun cozger raporu verildi ( okgv) biz bu raporla memlekete mazeret ataması ile geldik çocuğum 3 yaşında memlekete geleli daha 1 yıl oldu. Sorum şu. şimdi raporun yenilenmeme durumu var eğer rapor yenilenmezse bizi buradan gönderirler mi yoksa en az ilin süresi kadar tutarlar mı. Bilen biri cevaplarsa çok teşekkür ederim

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