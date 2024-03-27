ÖKGV ( cozger rapor )

Arkadaşlar çocuğumun cozger raporu verildi ( okgv) biz bu raporla memlekete mazeret ataması ile geldik çocuğum 3 yaşında memlekete geleli daha 1 yıl oldu. Sorum şu. şimdi raporun yenilenmeme durumu var eğer rapor yenilenmezse bizi buradan gönderirler mi yoksa en az ilin süresi kadar tutarlar mı. Bilen biri cevaplarsa çok teşekkür ederim

Arkadaşlar çocuğumun cozger raporu verildi ( okgv) biz bu raporla memlekete mazeret ataması ile geldik çocuğum 3 yaşında memlekete geleli daha 1 yıl oldu. Sorum şu. şimdi raporun yenilenmeme durumu var eğer rapor yenilenmezse bizi buradan gönderirler mi yoksa en az ilin süresi kadar tutarlar mı. Bilen biri cevaplarsa çok teşekkür ederim