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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 07:45
Seçim görevini iptal edenler bakabilir mi?

Merhaba arkadaşlar ben seçim görevi iptali için 2 hafta önce dilekçe verdim , dilekçenin sonucu için beni aramadılar ama e devletten görevim silinmişti başka bir işleme gerek var mı ilçe seçim kurulunu aramalı mıyım?

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