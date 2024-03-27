İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 08:58
Mazeret tayini tarihi

Merhaba değerli hocalarım.

Mazeret tayini de il dışı tayini gibi 31 Aralık tarihi baz alınır mı? Böyle bir ihtimal söz konusu mu ?

Biz askerdeyken atanan öğretmenler olarak bu konuda sıkıntı çekiyoruz ve bu 1 yıl daha ailemizden uzak geçirmemize neden olacak gibi.

Bu konuda bilgisi olan öğretmenlerim yazarsa sevinirim.

İyi çalışmalar.


bahçesaray
Memur
27 Mart 2024 09:08
Kılavuz çıkmadı daha
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mesleki ve teknik liselerde çalışan teknik branştaki hocaların okulun arızalarını gidermesi ile ilgiSeçim görevi iptaline dairEk dersSeçim memuru ne kadar para alıyor?Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınMEB GYS TercihSeçim memuru saat kaçta okulda olmalıBepli öğrenci sınavını kim hazırlar?Resen okul müdürlüğü görevlendirmesi mümkün müdür?Meb de hemşire olarak çalışan var mı ?

Sözlük

pulanski 2 2.dünya savaşı günlükleri 1 macos 2 Kurunun yanında yaş da yanar. 2 distile etmek 1 ironi yapan insanı linç etme girişimi 3 Francis Scott key köprüsü 1 şaka mı? 5 okaliptus ağacı 3 ejder meyvesi 2

Son Haberler

Arkadaşlarının kavgasını ayırmayıp cep telefonu ile kaydettilerVisa ve Mastercard anlaştı: Kredi kartı ücretleri sınırlanacakYerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli olduBelediye personelinin kadroya geçirilmesi Anayasa'ya uygun bulunduAlım gücü düştü, markalar yönünü yurt dışına çevirdi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri