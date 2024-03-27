Mazeret tayini tarihi

Merhaba değerli hocalarım.

Mazeret tayini de il dışı tayini gibi 31 Aralık tarihi baz alınır mı? Böyle bir ihtimal söz konusu mu ?

Biz askerdeyken atanan öğretmenler olarak bu konuda sıkıntı çekiyoruz ve bu 1 yıl daha ailemizden uzak geçirmemize neden olacak gibi.

Bu konuda bilgisi olan öğretmenlerim yazarsa sevinirim.

İyi çalışmalar.