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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 09:48
seçim ufak tefek sorular
gözleri az gören kişi oğlu ile kabine girebilir mi? yaşlı ve yürümekte zorluk yaşayan biri kabine yakını ile girebilir mi? başkan bu durumlarda nasıl hareket eder? başkan memur ve iki üye geldiği anda çuval açılıyor, geç gelen partili üye dahil saati kaç olmalı? teşekkürler

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