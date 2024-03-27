seçim ufak tefek sorular

gözleri az gören kişi oğlu ile kabine girebilir mi? yaşlı ve yürümekte zorluk yaşayan biri kabine yakını ile girebilir mi? başkan bu durumlarda nasıl hareket eder? başkan memur ve iki üye geldiği anda çuval açılıyor, geç gelen partili üye dahil saati kaç olmalı? teşekkürler

gözleri az gören kişi oğlu ile kabine girebilir mi? yaşlı ve yürümekte zorluk yaşayan biri kabine yakını ile girebilir mi? başkan bu durumlarda nasıl hareket eder? başkan memur ve iki üye geldiği anda çuval açılıyor, geç gelen partili üye dahil saati kaç olmalı? teşekkürler