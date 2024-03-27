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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2024 09:57
Trafik Bilirkişisi Mütalaa Yazma
Hukuk büroları, avukatlar trafik polislerinden/bilirkişilerinden mahkemeyi ikna etmek veyahut karşı tarafı uzlaşmaya yanaştırmak amacıyla mütalaa/görüş yazısı istiyorlar. * Trafik polisi ve aynı zamanda trafik bilirkişisi olan bir polis memurunun hukuk bürolarına yargılamaya esas trafik konusu/kazası ile ilgili mütalaa yazması DMK' ya aykırı mıdır? * Kazanç getirici faaliyet kapsamına girer mi lütfen bilgisi olanlar yazsın...

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