Trafik Bilirkişisi Mütalaa Yazma

Hukuk büroları, avukatlar trafik polislerinden/bilirkişilerinden mahkemeyi ikna etmek veyahut karşı tarafı uzlaşmaya yanaştırmak amacıyla mütalaa/görüş yazısı istiyorlar. * Trafik polisi ve aynı zamanda trafik bilirkişisi olan bir polis memurunun hukuk bürolarına yargılamaya esas trafik konusu/kazası ile ilgili mütalaa yazması DMK' ya aykırı mıdır? * Kazanç getirici faaliyet kapsamına girer mi lütfen bilgisi olanlar yazsın...

Hukuk büroları, avukatlar trafik polislerinden/bilirkişilerinden mahkemeyi ikna etmek veyahut karşı tarafı uzlaşmaya yanaştırmak amacıyla mütalaa/görüş yazısı istiyorlar. * Trafik polisi ve aynı zamanda trafik bilirkişisi olan bir polis memurunun hukuk bürolarına yargılamaya esas trafik konusu/kazası ile ilgili mütalaa yazması DMK' ya aykırı mıdır? * Kazanç getirici faaliyet kapsamına girer mi lütfen bilgisi olanlar yazsın...