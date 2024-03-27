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KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Mart 2024 10:41
TSK astsubay sağlık kurulu rapor itiraz süresi

Arkadaşlar ben ilk hastaneden 2 heyetten red aldım. İtirazımı 2 gün içinde yaptım ilk itiraz hastaneden sağlamı aldım şimdi hakem hastanesi sonucunu bekliyorum. aklıma takılan şu 45 günlük süre bitti artık 3. Hastaneden sağlam da alsam toplam süre 58 felan oluyor. İtiraz sürecinde 45 günlük süre dikkate alınır mı yoksa ekstradan süre uzatılıyor mu..


ByAstsubay
Memur
27 Mart 2024 11:02
Hayır hastanenin sonucu açıklayana kadar zamanın var , ama sen hastaneyi sürekli ara darla
Toplam 1 mesaj

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TSK astsubay sağlık kurulu rapor itiraz süresi

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