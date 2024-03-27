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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Mart 2024 10:46
67 BİN TL GİYİM YARDIMI !!!

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDA GÖREVLİ BİR ARKADAŞIM 67.000 TL TUTARINDA GİYİM YARDIMI ALDIKLARINI SÖYLEDİ. EVET YANLIŞ DUYMADINIZ TAMI TAMINA 67.000 TL !! ÜSTELİK TÜM 657 KAPSAYAN PERSONEL. BU TUTAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR ÇOK MERAK EDİYORUM DOĞRUSU. GEÇEN YIL 16.000 ALMIŞLAR ONDAN ÖNCE 12.000.DİĞER BAKANLIKLARIN ÖDEDİKLERİ TUTAR ŞAKA GİBİ KOMİK RAKAMLAR :) TOPLU BİR SÖZLEŞME İLE TÜM BAKANLIKLARI KAPSAYAN BİR TUTAR BELİRTİLSE DAHA MANTIKLI GİBİ SANKİ. SONUÇTA AYNI HAKLARA SAHİP İNSANLARIZ.

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