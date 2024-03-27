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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2024 11:07
Üniversitede Çalısmak

Arkadaşlar merhaba üniversitede çalışanlar çalışanlar varsa idari vali işlerde buro personeli olmak nasıldır sizce.Bide üni de nakil vs nasıl oluyor?

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