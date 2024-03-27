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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2024 11:20
4 Amirli Sistemde İstenmesi Gereken Esas Hak Nedir?

Türk Polis Teşkilatı olarak öğretmenler gibi, doktorlar gibi, hakimler ve savcılar gibi, askerler gibi kendimize ait bir bakanlığımız bulunmuyor. Emniyet Genel Müdürlüğünden ileriye gidemiyoruz. Bakanlığımız olmadığı gibi sendika haklarımız da yok.

Bu sahipsizlik yanında 4 amirden emir alıyoruz. Bunlar, İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mülki Amirler ve kendi amirlerimizdir.

Meslek şöyle zor, böyle kolay diye anlatmayacağım veya 4 amirli sistemin neden olduğu sorunlardan bahsetmeyeceğim çünkü meslekte olan bilir zaten. En basiti şöyle örnek vereceğim, Mobil Huzur Timi diye ekipler var. Bu ekipler zabıta ile birlikte dilenci ve seyyar kovalıyor. Zabıtanın sözü geçmiyor, sürekli vatandaşla sorun yaşıyor diye yanlarına polis veriyorlar özetle. Zabıtanın tek muhatabı dilenci ve seyyar satıcı olmasına ve polisten destek almasına rağmen polisten fazla maaş alıyor.

Şimdi tüm hakları, iddiaları bırakın. Şunu talep edin; madem ki biz polis memurları 4 farklı kurum ve amire hizmet ediyoruz, o halde haklarımız en az o kurum çalışanları kadar olmalıdır. Mesela adliyede çalışan bir kâtip hafta sonu 2 gün tatil yapıyorsa polis memuru da peş peşe 2 gün tatil yapabilsin.

Kendinizi doktor, öğretmen ile değil hizmet verdiğiniz bakanlıklar ve amirlikler ile kıyaslamanız ve en az onlar kadar hak talep etmeniz çoğu sorunu çözecektir diye düşünüyorum.

Bu sayede adalet bakanlığı çalışanlarına verilen bir hak direk polislere de verilmiş olacak. Adil bir talep.

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