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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 11:46
Seçim görevini dilekçeyle iptal edenler bakabilir mi?

Merhaba arkadaşlar ben seçim görevi iptali için 2 hafta önce dilekçe verdim , dilekçenin sonucu için beni aramadılar ama e devletten görevim silinmişti başka bir işleme gerek var mı ilçe seçim kurulunu aramalı mıyım?


elemanaraniyor
Memur
27 Mart 2024 12:48

Şimdi sana görevi resmi imza ile tebliğ ettikleri için normalde iptalide sana imza karşılığında tebliğ etmeleri lazım. Arasan, sorsan hocam iptal edildi, gerek yok diyeceklerdir. Tamamen sana kalmış ama bence ara

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