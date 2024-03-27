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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2024 11:58
Mutemetlikte çalışan arkadaşlar

Merhaba mutemetlik biriminde çalışan arkadaşlar acaba bayram dolayısıyla herhangi bir erken maaş ödemesi durumu var mı benim bildiğim 15 inden önce bildirip sisteme giriliyor çalışma bakanlığı üzerinden tarihler çok ters denk geldi bu bayramda bilen arkadaşlar cevaplayabilir mi

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