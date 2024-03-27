İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2024 12:12
8-9 nisanda nöbetçi istiyorlar

İdari izinli sayılacağımız 8-9 nisan günü kalemde asgari düzeyde personel bulunmalı diye yazı geldi , bu ne saçmalıktır


cevherdudayev1
Daire Başkanı
27 Mart 2024 12:30

idari izini normal izinmi sanıyorsun

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Promosyon güncellemesi hesabına yatan il var mı?1.20 faizle konut kredisi iptal mi oldu ?Aday mıyız Asil miSeçim Görevi Hk.Seçimde (31 Mart Günü) idari izinli sayılmayacakmışımYazı İşleri Müdürlüğü Sınav sonuçlarıAçıktan memuriyete dönüşpromosyon güncellemesinde son gelişmelerikm vardiyayı ısrarla övenlerin amacıCeza evinde iki tane haber başlığına bakıyorduk onu da engellemişler.

Sözlük

kıskıvrak 1 özür dilerim 2 distile etmek 1 anna monaro 1 kurban psikolojisi 1 pelin dilara çolak 1 benlik bir durum yok 3 timurlenk 1 pulanski 2 şaka mı? 5

Son Haberler

Bu camiden Türkiye'de sadece 3 tane varYargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemediIrak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiTırın dorsesindeki alçıpanlar otomobilin üzerine devrildi: 1 ölüKalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçısı yakalandı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri