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Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


27 Mart 2024 12:24
399'dan 657'ye geçiş

399lu bir kurumda memur olarak çalışırken uzman yardımcılığını kazandım. kazandığım ve çalıştığım kurum aynı şehirde. yeni kurumdan tebligat gelince ertesi gün başlamak gerekiyor normalde ama 399'da istifa etme süreci var. bu gibi durumda ekstra bir süre hakkı var mı başlama süresini kaçırmamak için? yardımcı olabilirseniz sevinirim.

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