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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2024 13:18
Fetö soruşturması ve yeşil pasaport

Malum konudan dolayi soruşturma geciriyor olan biri yeşil pasaport alabilirmi personel subeye basvuru yaptigimizda problem cikarirmi

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