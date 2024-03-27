İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


27 Mart 2024 13:23
Zürihten nerelere geçilip gezilir nereden dönülür istanbula?

arkadaşlar 30 ocak 2025 e zürihe bilet aldım çocukların ara tatiline pegasus kampanya yapmıştı. zürihe uçakla gidiyorum ama bu kadar:) zürihten nerelere geçebilirim nereden dönmem daha mantıklı ve makul olur?

Çok Yazılan Konular

Tatil planları yapıldı mı?İngilizce kursları hk.

Sözlük

ejder meyvesi 2 distile etmek 1 8 nisan 2024 güneş tutulması 1 Ne oldum dememeli,ne olacağım demeli 1 Francis Scott key köprüsü 1 gram altın 1 okaliptus ağacı 3 pulanski 2 şu anda dinlenen şarkı 1 macos 2

Son Haberler

Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'sitem': İstediğimiz oy oranına ulaşamadıkBakan Tekin: Bu seçim mayıs ayında yaptığımız seçimlerin devamıKadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamaFatih'te bir kadını darbeden kişi adliyeye sevk edildiGazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri