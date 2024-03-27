İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Mart 2024 13:53
Görevde Yükselme Sınavına Girebilir Miyim?

Merhaba arkadaşlar 01.03.2022 tarihinde 4B sözleşmeli personel olarak temizlik görevlisi olarak işe başladım. Kadro geldikten sonra hizmetli oldum. Toplam hizmet sürem 2 yıl. Görevde yükselme sınavına girebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik süresi kısalmalıSGK Promosyon Güncellemesi(2024)Mart Ayı enflasyon TahminiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi5510 sayılı kanun ile memurun hayatı karardı.kurban bayrami tatili de 9 gün olur mu?Seçim İzniEvrak dağıtımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunlarımaaşlar bayramdan önce erken yatar mı?

Sözlük

timurlenk 1 kurban psikolojisi 1 sağlıklı yaşam için yürümek 2 anna monaro 1 her şey çok kötü olacak 1 şaka mı? 5 şu anda dinlenen şarkı 1 içerik üretmek 3 fildişi kule 4 özür dilerim 2

Son Haberler

Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'sitem': İstediğimiz oy oranına ulaşamadıkBakan Tekin: Bu seçim mayıs ayında yaptığımız seçimlerin devamıKadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamaFatih'te bir kadını darbeden kişi adliyeye sevk edildiGazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri