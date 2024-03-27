NAS (Havuz Tayini)

CTE' nin komisyon atamalı personelinin nas (havuz tayinine) müracaat ve başvuru tarihine 1 aydan kısa bir süre kalmasına rağmen denetimli serbestlik şube müdürlüklerinin geneline cezaevlerinde ikm olarak görev yapanlardan yaklaşık 250 personeli CTE' den gelen yazı ve isim listeleri ile denetimli serbestlik şube müdürlüklerine 6 aylık süre ile geçici görevlendirme yaptığı duyumunu aldım, tamda nas tayini başvurularına 1 aydan kısa bir sürenin kalması ve bu geçici görevlendirmelerin nas yani havuz tayininde hak gaspına ve haksızlığa sebebiyet vermeyecekmi, puanı yüksek olan ve 4 yıllık üniversite mezunu olup başvuruda bulunacak olanlar bu durumdan dolayı cezaevlerinden denetimli serbestlik şube müdürlüklerine atanamayacak ve büyük bir hak gaspına uğramayacaklarmı? bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip arkadaşlar varsa yorumlarını yazabilirmi.

CTE' nin komisyon atamalı personelinin nas (havuz tayinine) müracaat ve başvuru tarihine 1 aydan kısa bir süre kalmasına rağmen denetimli serbestlik şube müdürlüklerinin geneline cezaevlerinde ikm olarak görev yapanlardan yaklaşık 250 personeli CTE' den gelen yazı ve isim listeleri ile denetimli serbestlik şube müdürlüklerine 6 aylık süre ile geçici görevlendirme yaptığı duyumunu aldım, tamda nas tayini başvurularına 1 aydan kısa bir sürenin kalması ve bu geçici görevlendirmelerin nas yani havuz tayininde hak gaspına ve haksızlığa sebebiyet vermeyecekmi, puanı yüksek olan ve 4 yıllık üniversite mezunu olup başvuruda bulunacak olanlar bu durumdan dolayı cezaevlerinden denetimli serbestlik şube müdürlüklerine atanamayacak ve büyük bir hak gaspına uğramayacaklarmı? bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip arkadaşlar varsa yorumlarını yazabilirmi.