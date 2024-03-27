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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2024 14:11
İstifa sonrası yıllık izin

Kadrolu memur sözleşmeli olarak atandığında istifa sonrası yıllık izinlerini çalışma süresine saydırabilir mi veya kurumun bunu kabul etmemesi üzerine kalan yıllık izinlerin ücretini veriyorlar mı geçen sene ve bu seneki yıllık izinler ne olacak bilen varsa cevaplayabilir mi

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