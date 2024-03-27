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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2024 14:13
Zaman aşımı bilgisi olan

Lanet çamuru bana da bulaştırdılar. 2 yıl önce hakkımda soruşturma olduğunu öğrendim . 2-3 kere soruşturma için çağrıldım maalesef .bu süre zarfı içinde aktif çalışmaktayım .kyok kararımda var savcılık tarafından ,yapmadığım halde bu şekilde suçlanmak gerkçekten çok yıpratıcı sorum şu 2 yıl geçmiş dosya üzerinden zaman aşımına uğrar mı ? Uğradıysa eğer nasıl ve ne zman ve nasıl yol izleniyor ?

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