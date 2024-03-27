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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Mart 2024 14:19
Teknikerden Programcıya

merhabalar arkadaşlar, bi kurumda 1/4 ü tekniker kadrosunda çalışıyorum programcı kadrusona geçmek istiyorum avantaj ve dezavantajları konusunda bilgisi olan var mıdır?

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