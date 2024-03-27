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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 15:20
1 Nisan
okullar tatil mi ? Resmi bir açıklama yapıldı mı?

bahçesaray
Memur
27 Mart 2024 15:59
şuan yok,bekliyoruz
Toplam 1 mesaj

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