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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2024 16:38
islam dininde imam diye bir meslek ve geçim yoktur.

namaz yani arapçası salat(h) ancak bir korunmaktır ve belirli bir disipline göre yapılır.

zamana, mekana ve yöneltinin ayarlanması ile doğruca Allaha kılınır.

namazda öne geçene imam denir. imam belirli rükunları gerçekleştirirken dışarıdan komut verir. bu yayılma aşamasında olan islam için bir heybet ve güç gösterisi idi. tıpkı bir omuz açık iken s'ay ve tavaf etmek gibi.

salat bireyi var eden ve yok eden ne varsa tam ortasında durur.

birey toplum olur. birey ölürse toplum ölür.

islam dininde din adamı diye de birşey yoktur.

müçtehhit yoktur. müceddid yoktur.

islamda adem vardır ve oğulları vardır.

Allah herkese yakındır. ama kibire uzaktır.

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