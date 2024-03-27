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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Mart 2024 17:14
399 dan 657 ye geçiş

399 da düz memurken aynı diploma ile ve yeni kpss ile programci veya teknikerlik kadrosuna 3 yıl doldurmadan geçebilir miyim

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