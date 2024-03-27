Özel Ders Ofisi mi Özel Öğretim Kursu mu?

Herkese merhabalar,

Ben kimya öğretmeniyim. Meslekte 8.yılım. KPSS hiç hazırlanmadım. Özel kurumlarda çalıştığım için ne vaktim oldu ne de böyle bir isteğim. Bu yıl hazırlanmaya niyet ettim ama küçük çocuğum olduğu için istikrar sağlayamadım.

Asıl meseleye gelecek olursak ben kendime ait bir yer açmak istiyorum. Bunun için tüm mevzuatı inceledim. Şartlar vs bilgim var ancak cesaretim yok. Daha doğrusu bu işi yapan birilerinin tavsiyelerine ihtiyacım var.

Çevremde gördüğüm özel ders ofisleri var. Buralar ruhsatsız yerler ancak genelde insanlar bu şekilde başlayarak biraz öğrenci potansiyelini artırıyor. Bir süre sonra fiziki şartları da sağlayıp ruhsata başvuruyorlar. Bu mantıklı gibi ama şikayet vs durumlarında ne olur düşündürücü.

Diğer türlü tüm koşulları sağlayıp ruhsata başvurup öyle devam edeyim desem öğrenci kaydı istediğim gibi olmazsa bunun kirası gideri var altından kalkamazsam diye düşünüyorum.

Bu konuyla ilgilenen, bilgisi olan arkadaşlarım varsa tecrübelerinden faydalanmayı çok isterim. Şimdiden teşekkür ederim.