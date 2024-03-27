İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 17:24
Özel Ders Ofisi mi Özel Öğretim Kursu mu?

Herkese merhabalar,

Ben kimya öğretmeniyim. Meslekte 8.yılım. KPSS hiç hazırlanmadım. Özel kurumlarda çalıştığım için ne vaktim oldu ne de böyle bir isteğim. Bu yıl hazırlanmaya niyet ettim ama küçük çocuğum olduğu için istikrar sağlayamadım.

Asıl meseleye gelecek olursak ben kendime ait bir yer açmak istiyorum. Bunun için tüm mevzuatı inceledim. Şartlar vs bilgim var ancak cesaretim yok. Daha doğrusu bu işi yapan birilerinin tavsiyelerine ihtiyacım var.

Çevremde gördüğüm özel ders ofisleri var. Buralar ruhsatsız yerler ancak genelde insanlar bu şekilde başlayarak biraz öğrenci potansiyelini artırıyor. Bir süre sonra fiziki şartları da sağlayıp ruhsata başvuruyorlar. Bu mantıklı gibi ama şikayet vs durumlarında ne olur düşündürücü.

Diğer türlü tüm koşulları sağlayıp ruhsata başvurup öyle devam edeyim desem öğrenci kaydı istediğim gibi olmazsa bunun kirası gideri var altından kalkamazsam diye düşünüyorum.

Bu konuyla ilgilenen, bilgisi olan arkadaşlarım varsa tecrübelerinden faydalanmayı çok isterim. Şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Mesleki ve teknik liselerde çalışan teknik branştaki hocaların okulun arızalarını gidermesi ile ilgiSeçim görevi iptaline dairDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınEk dersSeçim memuru ne kadar para alıyor?Seçim memuru saat kaçta okulda olmalıMEB GYS TercihBepli öğrenci sınavını kim hazırlar?Yerel seçim tecrübe paylaşımResen okul müdürlüğü görevlendirmesi mümkün müdür?

Sözlük

Saygısızlığı kaldıramamak 1 ironi yapan insanı linç etme girişimi 3 içerik üretmek 3 okaliptus ağacı 2 Francis Scott key köprüsü 1 anna monaro 1 frappe 1 macos 2 şaka mı? 5 timurlenk 1

Son Haberler

TFF duyurdu: 3 kulüp başkanı PFDK'ya sevk edildiKurtulmuş, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadıRTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştırİstinaf, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini onadıCevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri