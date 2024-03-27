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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2024 17:48
Kadroludan istifa ve sözleşmeliye geçiş

Merhaba ben 2022 kpss sınavına girdim. Ve hemen sonrasında yayınlanan klavuzda yani merkezi alımda kadrolu memur olarak atandım. Fakat kısa süre sonra istifa ettim. İstifanın üzerinden bir yıl geçti. Şimdi ise aynı puanimla, sağlık bakanlığına sözleşmeli olarak atandım. Görevime başlayabilir miyim. O kadrolu bu işe sözleşmeli.

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