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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 18:23
MOBBİNG
yorum yok çeken bilir... yatay ve dikey mobbing hatta çıkar ilişkilerine göre sahtelikler yalanlar gruplasmalar.. İnsanlığa sığmayan tavırlar ... naif biriyseniz yandınız.. boğaza düğümlenir sözler ama çıkamaz.. Birgün patlar mı sinir sabır biter mi birgün? fikir ve öneri istiyorum... iyi günler

mukbilyasamaz
Şube Müdürü
27 Mart 2024 19:02

çok genel bir yorum yapmışsınız. nasıl fikir ve öneri versin insanlar


Memleketinogretmeni
Şef
27 Mart 2024 19:26

Sabır eninde sonunda biter o nedenle tepkiyi ilk zamanlarda vermek daha yerinde olur.Deneyimle sabittir.


ekremcan58
Aday Memur
27 Mart 2024 19:27
konuyu biraz açarsanız yardımcı olma noktasında daha çok tavsiye alırsınız
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