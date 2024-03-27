yorum yok çeken bilir... yatay ve dikey mobbing hatta çıkar ilişkilerine göre sahtelikler yalanlar gruplasmalar.. İnsanlığa sığmayan tavırlar ... naif biriyseniz yandınız.. boğaza düğümlenir sözler ama çıkamaz.. Birgün patlar mı sinir sabır biter mi birgün? fikir ve öneri istiyorum... iyi günler

yorum yok çeken bilir... yatay ve dikey mobbing hatta çıkar ilişkilerine göre sahtelikler yalanlar gruplasmalar.. İnsanlığa sığmayan tavırlar ... naif biriyseniz yandınız.. boğaza düğümlenir sözler ama çıkamaz.. Birgün patlar mı sinir sabır biter mi birgün? fikir ve öneri istiyorum... iyi günler