İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Mart 2024 19:42
Teknisyen Görev Tanımı

Herkese merhabalar bir kamu kurumunda teknisyen olarak görev yapmaktayım benim merak ettiğim konu görev tanımımızda Her türlü özel bilgi beceri gerektirmeyen işlerin montajını yapmak maddesi var.Ben Elektronik Haberleşme mezunuyum ama çalıştığım kurumda yeri geliyor musluk değişiyorum yeri geliyor duvar kırıyoruz yeri geliyor bizden derz çekmemiz bile isteniyor.Teknisyen görev tanımında mezun olduğu bölümün işleri diye madde olması gerekmez mi diğer kurumlarda ki görev tanımlarına baktığımda bu madde var ama bizde yok sizce nasıl bir yol izlemeliyim.

Çok Yazılan Konular

YHS kalkıyor Maaşlar erkenden yatar mı?MülakatBecaişŞube müdürü naklen tayinBelediye Memur SDS ücretleriÜniversite personel memur 9/2 bekar lisans kaç yattı sizlere bes varMemur kaç defa istifa edebilir?

Sözlük

sağlıklı yaşam için yürümek 2 2.dünya savaşı günlükleri 1 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 1 Dikdik 1 çok incesin sözü 2 pulanski 2 benlik bir durum yok 2 macos 1 fildişi kule 4 Bağışlamam/affetmem/hatırlamam 3

Son Haberler

Ankara'da yangın: Can kaybı 2'ye yükseldiAnkara'da seçim güvenliği toplantısı yapıldıDışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyorBakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin deprem konutunun teslimini sürdüreceğizBakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri