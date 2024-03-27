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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2024 20:58
yolluk harcıyah hala yatmadı yönetmelik yok mu
arkadaşlar 19 Şubat'ta ayrılış yaptım ayrılış yaptıgım hastane mütemeti işgüzarlık yapıp yolluk hesaplamadı, 27 Şubat'ta yeni hastanem hesapladı, bugun tam 30 gün oldu hala para Mara yatmadı, bunun belli bir süresi, yönetmeliği yok mu? kim yatırıyor bu parayı kime şikayet etmeliyiz

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