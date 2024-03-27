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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 22:26
Konya il dışı tayin

Lise Matematik branşım. Haziran ayına 400 puanım olacak. Konya Meram a bu puanla gidilebilir mi sizce? (tabi ki açılacak okul sayısıyı, tayin isteyecek arkadaşların puanı da önemli ama yine de Bi merak heyecan oluyo. Olabilir mi olamaz mı diye yorum almak istiyorum. Geçen sene ki arkadaşlar acaba kaç puanla gittiı onu da merak ediyorum. )

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