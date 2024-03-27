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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


27 Mart 2024 22:45
sözleşmeliden sözleşmeliye
arkadaşlar aynı ünvan ile herhangi bir mahalli idarede sözleşmeli çalışır iken mahalli idare veya herhangi bir kamu kurumuna geçilebilir mi? (sağlık veya aile birliği gibi şeyler dahil olmak üzere)

hezargol
Aday Memur
28 Mart 2024 00:02
aile birliği gerekçesiyle eşinizin bulunduğu yere tayin isteğinde bulunmanız gerekiyor dilekçeyle. belediye olduğu için başka bir ilde hizmet birimi olmadığından muhtemelen ret cevabı gelecektir. gelen ret cevabına istinaden istifa ederseniz aile birliği mazaretiyle istifa etmiş olursunuz ve bu da 1 yıllık bekleme cezasına tabi olmadan yeni atandığınız yerde başlamanızı sağlayacaktır.
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