sözleşmeliden sözleşmeliye

arkadaşlar aynı ünvan ile herhangi bir mahalli idarede sözleşmeli çalışır iken mahalli idare veya herhangi bir kamu kurumuna geçilebilir mi? (sağlık veya aile birliği gibi şeyler dahil olmak üzere)

arkadaşlar aynı ünvan ile herhangi bir mahalli idarede sözleşmeli çalışır iken mahalli idare veya herhangi bir kamu kurumuna geçilebilir mi? (sağlık veya aile birliği gibi şeyler dahil olmak üzere)