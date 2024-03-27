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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mart 2024 22:57
2 yasındaki cocugum devamlı hasta ve saglık ozru tayını

Merhaba. 2 yasındaki oglum 15 gunde bır 40 derece ateslenıyor. Yuksek ates sendromu( pfapa) teshısı kondu. Ateslı havale de gecırıyor bundan dolayı. Benim sorum su: uzak bir ılcede ogretmenım es durumu ile gelmem imkansız, puanım cok dusuk. Saglık ozrunu arastırdım ama bunda da pek parlak seyler bulamadım. Benim bilmediğim sizlerin bıldıgı bır öncelıgım var mı? Görevlendirme de mumkun degıl, dayım yok malesef


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
27 Mart 2024 23:06

Öncelikle Allah yardımcınız olsun. Kronik mi yoksa geçici mi bilmiyorum, inşallah tedavisi vardır.

Bu durumda önemli olan çocuğun sağlığıdır ve amaç herhangi bir yere tayin olabilmek değil çocuğun tedavisi ve üstün yararı için en doğru yere tayin olmak olmalı. Çocuğunuzun en iyi tedavi alacağı yerden tedavinin devam ettiğine dair ve şimdiki bulunduğunuz yerden de orda tedavi imkanının olmadığına dair belge almalısınız.

Eğer bulunduğunuz yerde tedavisi mümkünse maalesef sağlık mazereti pek mümkün değildir.

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