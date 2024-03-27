Arkadaşlar merhaba ben kadrolu paramedik olarak 3/b si, eşim ise kadrolu hemşire olarak 4/c de çalışıyor eşim 4/c den 3/c ye gelmek istiyor yani benim bulunduğum ile bunun işleyişi sizce ne olur beni mi çekerler

Arkadaşlar merhaba ben kadrolu paramedik olarak 3/b si, eşim ise kadrolu hemşire olarak 4/c de çalışıyor eşim 4/c den 3/c ye gelmek istiyor yani benim bulunduğum ile bunun işleyişi sizce ne olur beni mi çekerler