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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2024 23:11
eş tayini
Arkadaşlar merhaba ben kadrolu paramedik olarak 3/b si, eşim ise kadrolu hemşire olarak 4/c de çalışıyor eşim 4/c den 3/c ye gelmek istiyor yani benim bulunduğum ile bunun işleyişi sizce ne olur beni mi çekerler

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